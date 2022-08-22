ФНЛ определит, готовы ли крымские футболисты выступать в российском чемпионате

Возможно, футболисты с полуострова смогут играть с их коллегами с материка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Футбольная национальная лига рассмотрит просьбу Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участников соревнований под эгидой ФНЛ, сообщили в пресс-службе организации.

Было принято решение о создании рабочей группы, которая проанализирует уровень профессиональной подготовки футбольных клубов Крыма. После этого будет решен вопрос о возможности интеграции в ФНЛ.

- Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров, - отметили в пресс-службе.

Как ранее заявлял новый президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, в августе Российские футбольные власти уведомили ФИФА и УЕФА о планах по развитию футбола в Крыму.

Напомним, вопрос о включении крымских футбольных клубов в соревнования под эгидой РФС поднимался уже не раз. Но каждый раз руководство Российского футбольного союза отвергало эти инициативы и крымский футбол продолжает "вариться в собственном соку", без возможности играть с командами с материка.