В Крыму разыскивают жителя Свердловской области с татуировкой «смерть с косой»

Фото: Крымская газета

В Крыму разыскивают 38-летнего жителя Верхней Пышмы Свердловской области Кульберова Александра Ивановича, пишет Крымская газета со ссылкой на Следком Крыма.

В сентябре прошлого года мужчина (ранее имевший паспортные данные - Ефимов Александр Викторович, 09.01.1984), продал жилье и вылетел 17-го числа из Екатеринбурга в Симферополь, где планировал остаться на постоянное место жительство. С 23 октября 2021 года его местонахождение не установлено.

У пропавшего славянская внешность, рост 176-178 см, худощавый, глаза серые, волосы русые, короткие, над верхней губой и на лбу справа есть шрамы. На левом предплечье татуировка «смерть с косой».

Ранее сообщалось, что в Крыму ищут 32-летнего мужчину в зеленых шортах. Кирилл Гринченко пропал 11 августа 2022 года.

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