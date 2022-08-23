В Севастополе реконструируют улицу Капитанскую за два миллиона рублей

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

В Севастополе проведут реконструкцию лицы Капитанской в рамках мероприятий по созданию «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941 - 1942 годов» на мысе Хрустальном. Уже утверждено соответствующее распоряжение.

- Мыс Хрустальный у нас становится культурной точкой притяжения жителей и гостей города. При строительстве масштабных объектов мы думаем о том, как к ним будут добираться люди. Капитанская - становится важной городской артерией, - написал в своем telegram-канале Развожаев.

Улица требует реконструкции с учетом увеличивающейся транспортной нагрузки. Запланирована полная перекладка всех сетей, ливневой канализации и коммуникаций. На все работы потребуется более двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, электроподстанцию в Симферополе реконструируют за 1,4 миллиарда рублей. Срок завершения работ - декабрь 2024 года.

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