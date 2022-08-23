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Происшествия23 августа 2022 6:25

В ТЦ «Гагаринский» в Симферополе загорелось кафе 23 августа

На месте работают пожарные
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: КИА

Фото: КИА

В ТЦ «Гагаринский» в Симферополе загорелось кафе 23 августа. Об этом сообщают очевидцы, пишет КИА. По предварительным данным, в одном из кафе загорелся фритюр. На месте работают пожарные.

Ранее в Крыму ликвидировали лесной пожар на площади 50 гектаров. Возгорание потушили в Евпаторийском лесничестве.

Напомним, на полуострове действует особый противопожарный режим. Запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы и листвы. Накануне МЧС объявило особую пожарную опасность до 26 августа.

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