Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал предстоящий саммит «Крымской платформы», анонсированный Киевом на 23 августа, отметив, что он не будет иметь конструктивного содержания.

- В прошлом году на первой «платформе» звучали заклинания о «возвращении Крыма». Сегодня, год спустя, полностью освобождена территория ЛНР, близится к завершению освобождение ДНР. Украина потеряла Херсонскую, значительную часть Запорожской и Харьковской областей - это сотни населенных пунктов. Вопрос на засыпку: доживет ли террористическая украинская государственность до следующего саммита? - написал Аксенов с своем telegram-канале.

Напомним, «Крымская платформа», о которой впервые начали говорить еще осенью 2021 года, - это дипломатическая инициатива Украины. Заявленная политиками цель - привлечь международное внимание к вопросу о принадлежности Крыма.

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