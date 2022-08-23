В Ялте вынесли приговор строителям, которые убили коллегу и спрятали его труп в мусоре

Фото: Следком Крыма

Ялтинский городской суд вынес приговор в отношении троих строителей, которые в состоянии алкогольного опьянения убили своего коллегу ради его зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Как ренее писала КП-Крым, в апреле прошлого года мужчины выпивали на территории строительного объекта в поселке Массандра. В ходе конфликта жертва получила несколько ударов в голову, в результате чего скончалась. Труп был обнаружен в мае того же года в яме под кучей строительного мусора. Сообщалось, что сразу же были задержаны двое ранее судимых приезжих граждан в возрасте 35 и 33 лет, а также 30-летний житель Ялты.

Мужчин осудили по четырем статьям - за убийство, кражу, причинение средней тяжести вреда здоровью и укрывательство преступлений.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя, в зависимости от роли и степени участия приговорил подсудимых к 2 годам 6 месяцам, 2 годам 8 месяцам, 9 годам 6 месяцам лишения свободы, одному из них назначив штраф в размере 80 тыс. рублей, - говорится в сообщении.

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