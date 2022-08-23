В Бахчисарайском районе на ходу загорелся «Ford» 22 августа

Фото: mchs.rk.gov.ru

Вчера, 22 августа, в Бахчисарайском районе на ходу загорелся «Ford», сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- В 11.41 в ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступила информация о возгорании легкового автомобиля в селе Плотинное. По прибытии пожарных стало известно, что во время движение загорелся легковой автомобиль «Ford», - говорится в сообщении.

На тушение огня потребовалось полчаса. Автомобиль был полностью уничтожен пламенем, однако, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, утром 23 августа в симферопольском ТЦ «Гагаринский» загорелось кафе. На месте работали пожарные.

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