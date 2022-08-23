В этом году в Крыму заменят 445 лифтов

В Крыму заменят почти полсотни лифтов в текущем году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Крыму заменят 445 единиц лифтового оборудования за 1 миллиард 400 миллионов рублей. Об этом в прямом эфире, организованном ЦУР РК, сообщила замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Елена Палкина.

- Замене подлежит оборудование, срок эксплуатации которого превышает 35 лет. В республике были лифты, которые эксплуатируются за предельными сроками. Благодаря помощи Правительства РФ до конца 2022 года мы заменим 445 лифтов, - сообщала Палкина.

Ранее сообщалось, что в Севастополе реконструируют улицу Капитанскую за два миллиона рублей. Работы будут проводится с учетом увеличивающейся транспортной нагрузки.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50