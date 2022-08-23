В Севастополе снова сработало ПВО: 23 августа сбит еще один беспилотник

Фото: ЧП/Севастополь/tg

23 августа в Севастополем снова сработало ПВО. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, был сбит беспилотник.

- Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие, - написал он в своем telegram-канале.

Напомним, 22 августа жители Севастополя слышали очередной хлопок в небе. Пользователи соцсетей отмечают, что слышали громкий звук также в Инкермане, на пляже в Орловке и на Фиоленте. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, звук - следствие работы ПВО.

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