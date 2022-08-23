В ДТП на «Тавриде» с участием легковушки пострадали три человека 23 августа

Фото: Инцидент Крым и Севастополь/tg

На трассе «Таврида» перед поворотом на Почтовое Бахчисарайского района произошло ДТП 23 августа.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым, в результате аварии пострадали три человека. На кадрах опубликованных в соцсетях видно, что автомобиль получил значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что 22 августа в Бахчисарайском районе на ходу загорелся «Ford». На тушение огня потребовалось полчаса. Автомобиль был полностью уничтожен пламенем, однако, к счастью, никто не пострадал.

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