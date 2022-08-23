В Крыму рецидивист убил собутыльника и получил 8,5 лет колонии

Суд вынес приговор крымчанину, убившему своего коллегу в состоянии алкогольного опьянения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Белогорский районный суд вынес приговор 49-летнему местному жителю, убившему своего коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Ночью 24 февраля текущего года подсудимый, находясь в помещении котельной, распивал спиртные напитки со своим коллегой. В ходе возникшей ссоры мужчина несколько раз ударил потерпевшего кулаками рук в область головы. После этого он взял со стола кухонный нож и не менее 32 раз ударил своего знакомого по различным частям тела, - говорится в сообщении.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Уточняется, что злоумышленник до этого уже был судим за убийство. В этот раз его приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшего о возмещении компенсации морального вреда на сумму более 1,2 миллиона рублей.

Ранее в Ялте вынесли приговор строителям, которые убили коллегу и спрятали его труп в мусоре. Злоумышленники решили избавиться от напарника, чтобы поделить его зарплату между собой.

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