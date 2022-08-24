В Керчи сотрудники ГИБДД нашли наркотики в машине у жителя Краснодарского края

Фото: МВД по РК/скриншот из видео

В Керчи сотрудники ГИБДД нашли наркотики в машине у 44-летнего жителя Краснодарского края, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- При проверке документов автоинспекторы обратили внимание на взволнованное поведение водителя, которое вызвало у них подозрение, - говорится в сообщении.

При осмотре машины в салоне были обнаружены два полимерных пакета и бумажный сверток с веществом растительного происхождения, полимерный пакет с сухими грибами. Пройти тест на состоянии опьянения шофер отказался. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков. Теперь мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что симферопольцу грозит 12 лет тюрьмы за грамм наркотиков. Закладчика задержали в районе Железнодорожного вокзала.

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