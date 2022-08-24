Знаменитый поэт Резник представил свой новый стих для офицеров СК России и Белоруссии в Крыму

Фото: пресс-служба крымского Следкома/скриншот из видео

Знаменитый советский и российский поэт-песенник Илья Резник представил новое стихотворение в санатории СК «Родина» в Крыму в День Государственного флага РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В рамках своего творческого вечера Илья Рахмиэлевич представил авторскую программу «Служить России», посвященную всем тем, кто носит погоны и стоит на страже закона. Мероприятие состоялось в киноконцертном зале санатория Следкома РФ «Родина».

Среди прочих гостями творческого вечера стали сотрудники Следкома Республики Беларусь, которые приехали в крымский санаторий в рамках сотрудничества и межведомственного взаимодействия двух структур.

- Ко Дню Государственного флага Илья Резник специально написал стихотворение «Знамя», и в рамках творческого вечера состоялась его премьера, - говорится в сообщении.

Ранее КП-КРым писала, что певец SHAMAN вернулся на полуостров с сольными концертами. Список городов, где крымчане смогут в ближайшее время увидеть музыканта, небольшой: 21 августа он выступил в Феодосии, 22 августа - в Ялте, на очереди - Севастополь и Симферополь.

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