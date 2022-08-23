Исполнил гимн России вместе с тысячами крымчан: как прошло выступление SHAMAN в Ялте

Российский исполнитель выступил с сольным двухчасовым концертом Фото: Ирина ГЕРЦ

Крымские поклонники скучали по певцу SHAMAN, который 15 августа стал хэдлайнером фестиваля «Таврида.АРТ», недолго. Уже в конце прошлой недели музыкант, которого сейчас называют чуть ли не главным патриотическим исполнителем страны, вернулся на полуостров с сольными концертами.

Список городов, где крымчане смогут в ближайшее время увидеть музыканта, небольшой - 21 августа он выступил в Феодосии, 22 августа - в Ялте. На очереди - Севастополь и Симферополь. Однако, по словам самого SHAMAN, это только начало - он обязательно вернется на полуостров с сольными концертами. Это неудивительно - крымчане приняли певца с большой, не побояться этого слова, любовью.

SHAMAN устроил настоящее шоу для ялтинских поклонников Фото: Ирина ГЕРЦ

Корреспондент «Комсомолки» побывала на концерте музыканта в Ялте и убедилась - хоть путь к славе у исполнителя был долгим, он более чем заслуженный.

«SHAMAN, ВЫХОДИ»

Уже за час до выступления, перед концертным залом «Юбилейный» собралась очередь. Кто-то из поклонников, волнуясь, стоял с цветами, кто-то взял с собой мужей. Это мы так шутим, аудитория слушателей у SHAMANа разнообразная - это и мужчины, и женщины, и подростки, и совсем еще дети. Последние, к слову, «задарили» музыканта собственными рисунками. Но об этом позже.

Несмотря на ажиотаж, вход непосредственно в самый большой концертный зал Ялты не занял много времени - охрана проверила наличие билетов и отсутствие запрещенных к проносу предметов, и к намеченному времени - 20:00, все зрители были на своих местах.

Задержался перед выходом на сцену SHAMAN на 10 минут. За это время публика несколько раз пыталась «ускорить» музыканта овациями, а больше всего порадовал крымчан один из маленьких зрителей, который прервал томительное ожидание криком «SHAMAN, выходи».

И SHAMAN, конечно, вышел.

На концерт в Ялте пришли тысячи поклонников - были проданы почти все билеты Фото: Ирина ГЕРЦ

Приветствует поклонников музыкант уже по традиции песней «Спасибо», посвященной почитателям его таланта.

СЫГРАЛ НА БАРАБАНАХ И СПЕЛ С ПОКЛОННИКАМИ

Уже после первой песни поклонники осыпали музыканта цветами и подарками. Фан-клуб SHAMANа по традиции вручил ему «ключи от Ялты» - такие презенты певец получает в каждом городе, где выступает. Не обошлось и без других приятностей - в честь одноименного трека взрослые ценители творчества подарили исполнителю крымский мед, а детишки - множество посвященных ему рисунков. Маленьких поклонников певец не оставил без внимания и с радостью сфотографировался с ними прямо на сцене.

Любят музыканта и дети Фото: Ирина ГЕРЦ

Также на концерте каждый желающий мог найти свои пять минут славы и спеть вместе с популярным исполнителем (а лучше - без него) припев песни «Улетай», благодаря которой SHAMAN и прославился в Сети. В Ялте таких смельчаков нашлось много, и каждый получил от музыканта презент.

За время концерта певец исполнил несколько десятков песен, в том числе и «старых». Путь к славе у музыканта был достаточно долгим - целых 15 лет, поэтому таких треков за это время набралось немало.

За время концерта музыкант успел трижды переодеться Фото: Ирина ГЕРЦ

Так, во время одной из песен SHAMAN пересел за барабаны, показав поклонникам, что он настоящий профессионал на музыкальном поприще.

SHAMAN играет также и на музыкальных инструментах Фото: Ирина ГЕРЦ

СПЕЛ ГИМН РОССИИ

Бесспорно, самыми ожидаемыми песнями на всех концертах певца являются патриотические хиты «Встанем» и «Я русский», благодаря которым SHAMAN обрел огромную популярность по всей стране.

Эти песни в Ялте зал стоя пел вместе с музыкантом.

Однако поклонников на концерте в столице Южного берега Крыма ждал гораздо более приятный сюрприз. Выступление SHAMANа в Ялте выпало на значимую для россиян дату - 22 августа отмечается День Государственного флага России. Оставить без внимания этот факт музыкант не мог и в честь праздника исполнил на концерте гимн Российской Федерации.

Зрители подпевали SHAMANу стоя.

- Как это было здорово! Нужно на каждом концерте петь, люди в восторге, - отметила «КП-Крым» одна из зрительниц.

Напомним, настоящее имя музыканта, выступающего под псевдонимом SHAMAN - Ярослав Дронов, и поклонникам российской эстрады он точно был знаком и ранее. В 2013 году певец занял третье место в шоу «Фактор А», а годом позже стал «серебряным призером» проекта «Голос». Несмотря на то, что жюри высоко оценило талант музыканта, некоторое время Ярослав находился вне большой сцены, выступая в кавер-группе. Уйти от славы профессиональному певцу - у Ярослава три музыкальных образования, однако, было не суждено - сумасшедшую популярность он обрел в начале 2022 года и, несомненно, это только начало.

В конце выступления музыкант не смог сдержать чувств Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму музыкант пробудет еще пару дней - 24 августа он выступит для поклонников в Севастополе, а 25 августа - в крымской столице. Концерты пройдут в режиме аншлага - все билеты на них проданы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это мое мироощущение»: SHAMAN рассказал, почему не считает себя патриотическим музыкантом

Российский певец признался, что ему не очень нравится, когда его «загоняют» в рамки жанров (подробнее)

Сломал стойку для микрофона и «взорвал» зал: как прошло первое выступление SHAMAN в Крыму

Российский исполнитель стал хэдлайнером первого дня фестиваля «Таврида.Арт» (подробнее)