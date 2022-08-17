«Это мое мироощущение»: SHAMAN рассказал, почему не считает себя патриотическим музыкантом

SHAMAN уехал, но обещал вернуться - через неделю у музыканта стартует тур по Крымскому полуострову. Фото: Арт-кластер «Таврида»

Уехал, но обещал вернуться. 15 августа SHAMAN «взорвал» главную сцену фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму. На встрече с журналистами перед концертом музыкант рассказал, о любимых исполнителях и жанрах, а также, как он добирался до Крыма в условиях «закрытого неба», и почему, приехав в курортный город, не отправился на пляж.

ВНЕ ТРЕНДОВ

Сейчас в нашей стране едва ли можно найти человека, который никогда не слышал о таком певце, как SHAMAN. В начале 2022 года музыкант прославился в качестве патриотического исполнителя - в первую очередь благодаря хиту «Встанем», который он написал буквально за пару дней. Несмотря на то, что получил широкую известность SHAMAN благодаря Интернету - в соцсетях у него около миллиона подписчиков, плейлист российского артиста достаточно нетипичен для человека его возраста (в ноябре певцу исполнилось 30 лет, - прим. Ред.). Как рассказал SHAMAN корреспонденту «КП-Крым», отвечая на вопрос о любимых исполнителях, этот список достаточно обширный у любого музыканта - профессия обязывает.

Перед концертом на главной сцене "Тавриды.Арт" музыкант нашел время встретиться с журналистами Фото: Ирина ГЕРЦ

- Если брать русскоязычных, то мне нравится Александр Вертинский. Из творчества прошлых лет - Леонид Утесов, Марк Бернес. Что касается корифеев на эстраде, я очень положительно отношусь к творчеству Олега Газманова, Григория Лепса. Мне нравится Николай Носков. Этот список можно продолжать до бесконечности, - подчеркнул SHAMAN.

Напомним, настоящее имя музыканта, выступающего под псевдонимом SHAMAN - Ярослав Дронов, и поклонникам российской эстрады он точно был знаком и ранее. В 2013 году певец занял третье место в шоу «Фактор А», а годом позже стал «серебряным призером» проекта «Голос». Несмотря на то, что жюри высоко оценило талант музыканта, некоторое время Ярослав находился вне большой сцены, выступая в кавер-группе. Уйти от славы профессиональному певцу - у Ярослава три музыкальных образования, однако, было не суждено. В 2020 году он начал выступать под псевдонимом SHAMAN и «взорвал» социальные сети, а в начале 2022 года прославился благодаря песне «Встанем». Трек вмиг завоевал любовь россиян, и SHAMANа быстро окрестили патриотическим исполнителем.

SHAMAN выступил на открытии фестиваля "Таврида.Арт" в бухте Капсель под Судаком. Фото: Арт-кластер «Таврида»

МУЗЫКА КАК МИРООЩУЩЕНИЕ

Хоть к славе SHAMAN шел долгих 15 лет, быть просто патриотическим музыкантом он не хочет - таких песен у него лишь две. В разговоре с «КП-Крым» исполнитель признался, что ему не очень нравится, когда его «загоняют» в рамки жанров.

- Для меня, допустим, это не патриотические песни, а песни, которые из души. Это мое мироощущение. Для меня музыка - это единый организм. Она как ребенок, - отметил SHAMAN, - А у ребенка же нельзя любить только палец на левой ноге, его любишь всего целиком. Поэтому в каждом жанре, в каждом стиле музыки можно найти свои хорошие моменты.

ЛЮБОВЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Каждый человек хоть раз задавался вопросом о том, что главное в жизни. Слоган фестиваля «Таврида.Арт», на площадках которого и выступал SHAMAN - мир, любовь, искусство. Когда музыканту предложили выбрать главное из этих слов, он не раздумывая выбрал любовь.

- Все происходит от любви и во имя любви. Почему я занимаюсь музыкой? Потому что я это люблю, - ответил SHAMAN.

Музыкант назвал любовь одной из главных вещей в своей жизни. Фото: Арт-кластер «Таврида»

У КАЖДОГО СВОЙ ПУТЬ

Несмотря на то, что на фестивале «Таврида.Арт» собралось множество начинающих музыкантов, от рекомендаций, как достичь славы, популярный певец воздержался. SHAMAN рассказал журналистам, что он и сам не очень любит получать советы.

- Стараюсь, конечно же, выслушивать их, но все равно делаю все по-своему. Это мой путь, а люди должны пройти свой собственный. Если я дам какой-то совет, я, возможно, повлияю не на ту сторону. У каждого человека есть внутри четкое представление того, что он хочет, - отметил певец.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Рассуждать на философские темы с музыкантами очень интересно, однако, дела житейские тоже никто не отменял. Например, актуальную в Крыму тему пляжного отдыха. Большинство людей, приезжая на полуостров, не упустят возможности позагорать на побережье. Но SHAMAN не из их числа.

- Мне нельзя загорать, у меня очень светлая кожа. Врачи не рекомендуют, поэтому я предпочитаю дожидаться заката и выходить под покровом ночи, - поделился певец, - Я же SHAMAN, мне надо какой-то мистики нагнать.

Добрался до Крыма в условиях «закрытого неба» музыкант, тем не менее, вполне человеческим способом - на машине. Точно так же и обратно - на следующий день после «Тавриды.Арт» у певца был запланирован концерт в Сочи.

- Поедем сразу в отель. А вечером концерт. А после этого мы опять сядем в машину и в ночь поедем в Анапу. Для меня это не сложно - я заряжаюсь на концертах. Думаю, что сил хватит. Не старый же еще, - заключил SHAMAN.

КСТАТИ

Крымские поклонники не будут долго скучать по любимому исполнителю - уже в конце текущей недели SHAMAN вернется на полуостров в сольными концертами. 21 августа певец выступит в Феодосии, а днем позже - в Ялте. 24 августа российский музыкант взорвет сцену в Севастополе, а завершит тур в крымской столице 25 августа. Концерты имеют все шансы стать аншлаговыми - уже сейчас в Симферополе и Севастополе проданы все билеты.

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