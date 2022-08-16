Сломал стойку для микрофона и «взорвал» зал: как прошло первое выступление SHAMAN в Крыму

Музыкант 15 августа выступил на двух площадках фестиваля «Таврида.Арт» Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму 15 августа стартовал четвертый ежегодный творческий фестиваль «Таврида.Арт». В этом году он проходит в бухте Капсель под Судаком.

Самым ожидаемым гостем фестиваля, несомненно, стал российский исполнитель SHAMAN. Музыкант открыл мероприятие, исполнив два своих главных хита - «Я русский» и «Встанем».

SHAMAN «взорвал» главную сцену фестиваля «Таврида.Арт» Фото: Ирина ГЕРЦ

Зрители встретили певца овациями. Во время исполнения песни «Встанем» на сцене присутствовали сотрудники Росгвардии, исполняя патриотический гимн вместе с музыкантом.

Патриотический гимн «Встанем» SHAMAN исполнял вместе с сотрудниками Росгвардии Фото: Ирина ГЕРЦ

РЕВУЩИЕ КОЛОНКИ И ШАМАНСКИЕ НАПЕВЫ

Чуть позже SHAMAN выступил для гостей фестиваля с сольным концертом на другой площадке «Тавриды.Арт» - Серф-приют. На протяжении часа певец радовал зрителей как собственными песнями, так и хитами других исполнителей. Не обошлось и без своеобразных фишек музыканта - шаманских напевов, которые ввели поклонников в своеобразный экстаз.

Звук на концерте был полностью «живой» - артист выступал с музыкантами Фото: Ирина ГЕРЦ

И хоть в зале зрителей музыканту удавалось держать в напряжении на протяжении всего концерта, на сцене бешеной энергетики SHAMANа выдерживало не все.Во время исполнения песен, певец дважды сломал стойку от микрофона, а от мощности музыкального сопровождения колонки просто ревели.

Сломавшаяся микрофонная стойка SHAMANа не смутила - он починил ее, продолжая петь Фото: Ирина ГЕРЦ

Стоит отдать должное - далеко не каждый исполнитель выступает с полностью живым звуком.

Неудивительно, что конструкция не выдержала энтузиазма певца Фото: Ирина ГЕРЦ

«РАЗДВОЕНИЕ» ЛИЧНОСТИ

Как неоднократно признавался российский исполнитель в своих интервью - на сцене он превращается в другого человека. Певец называет это своеобразным «раздвоением личности», благодаря которому ему удается отделять творчество от обычной жизни. Именно поэтому музыкант, настоящее имя которого Ярослав Дронов, и создал проект SHAMAN.

Напомним, выступать под псевдонимом SHAMAN певец начал в 2020 году. Несмотря на то, что 30-летний уроженец Тульской области стал известен публике после шоу «Голос» и «Фактор А», огромную популярность он завоевал именно благодаря Интернету - в соцсетях у него сейчас более миллиона подписчиков. В начале 2022 года SHAMAN прославился в качестве патриотического исполнителя - в первую очередь благодаря хиту «Встанем», который он написал буквально за пару дней.

Выступление музыканта длилось один час Фото: Ирина ГЕРЦ

КСТАТИ

Совсем скоро певец отправится в тур по четырем городам Крымского полуострова. 21 августа он выступит в Феодосии, а днем позже - в Ялте. 24 августа SHAMAN споет для поклонников из Севастополя, а завершится тур концертом в крымской столице 25 августа.

Несмотря на то, что тур певца анонсируется, как «впервые в Крыму», таковым его можно назвать только для проекта SHAMAN. Ранее музыкант уже выступал на полуострове в 2016 году под своим настоящим именем - Ярослав Дронов.

На главной сцене певец исполнил два своих главных хита Фото: Ирина ГЕРЦ

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