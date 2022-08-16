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Звезды16 августа 2022 2:16

Сломал стойку для микрофона и «взорвал» зал: как прошло первое выступление SHAMAN в Крыму

Российский исполнитель стал хэдлайнером первого дня фестиваля «Таврида.Арт»
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Музыкант 15 августа выступил на двух площадках фестиваля «Таврида.Арт»

Музыкант 15 августа выступил на двух площадках фестиваля «Таврида.Арт»

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму 15 августа стартовал четвертый ежегодный творческий фестиваль «Таврида.Арт». В этом году он проходит в бухте Капсель под Судаком.

Самым ожидаемым гостем фестиваля, несомненно, стал российский исполнитель SHAMAN. Музыкант открыл мероприятие, исполнив два своих главных хита - «Я русский» и «Встанем».

SHAMAN «взорвал» главную сцену фестиваля «Таврида.Арт»

SHAMAN «взорвал» главную сцену фестиваля «Таврида.Арт»

Фото: Ирина ГЕРЦ

Зрители встретили певца овациями. Во время исполнения песни «Встанем» на сцене присутствовали сотрудники Росгвардии, исполняя патриотический гимн вместе с музыкантом.

Патриотический гимн «Встанем» SHAMAN исполнял вместе с сотрудниками Росгвардии

Патриотический гимн «Встанем» SHAMAN исполнял вместе с сотрудниками Росгвардии

Фото: Ирина ГЕРЦ

РЕВУЩИЕ КОЛОНКИ И ШАМАНСКИЕ НАПЕВЫ

Чуть позже SHAMAN выступил для гостей фестиваля с сольным концертом на другой площадке «Тавриды.Арт» - Серф-приют. На протяжении часа певец радовал зрителей как собственными песнями, так и хитами других исполнителей. Не обошлось и без своеобразных фишек музыканта - шаманских напевов, которые ввели поклонников в своеобразный экстаз.

Звук на концерте был полностью «живой» - артист выступал с музыкантами

Звук на концерте был полностью «живой» - артист выступал с музыкантами

Фото: Ирина ГЕРЦ

И хоть в зале зрителей музыканту удавалось держать в напряжении на протяжении всего концерта, на сцене бешеной энергетики SHAMANа выдерживало не все.Во время исполнения песен, певец дважды сломал стойку от микрофона, а от мощности музыкального сопровождения колонки просто ревели.

Сломавшаяся микрофонная стойка SHAMANа не смутила - он починил ее, продолжая петь

Сломавшаяся микрофонная стойка SHAMANа не смутила - он починил ее, продолжая петь

Фото: Ирина ГЕРЦ

Стоит отдать должное - далеко не каждый исполнитель выступает с полностью живым звуком.

Неудивительно, что конструкция не выдержала энтузиазма певца

Неудивительно, что конструкция не выдержала энтузиазма певца

Фото: Ирина ГЕРЦ

«РАЗДВОЕНИЕ» ЛИЧНОСТИ

Как неоднократно признавался российский исполнитель в своих интервью - на сцене он превращается в другого человека. Певец называет это своеобразным «раздвоением личности», благодаря которому ему удается отделять творчество от обычной жизни. Именно поэтому музыкант, настоящее имя которого Ярослав Дронов, и создал проект SHAMAN.

Напомним, выступать под псевдонимом SHAMAN певец начал в 2020 году. Несмотря на то, что 30-летний уроженец Тульской области стал известен публике после шоу «Голос» и «Фактор А», огромную популярность он завоевал именно благодаря Интернету - в соцсетях у него сейчас более миллиона подписчиков. В начале 2022 года SHAMAN прославился в качестве патриотического исполнителя - в первую очередь благодаря хиту «Встанем», который он написал буквально за пару дней.

Выступление музыканта длилось один час

Выступление музыканта длилось один час

Фото: Ирина ГЕРЦ

КСТАТИ

Совсем скоро певец отправится в тур по четырем городам Крымского полуострова. 21 августа он выступит в Феодосии, а днем позже - в Ялте. 24 августа SHAMAN споет для поклонников из Севастополя, а завершится тур концертом в крымской столице 25 августа.

Несмотря на то, что тур певца анонсируется, как «впервые в Крыму», таковым его можно назвать только для проекта SHAMAN. Ранее музыкант уже выступал на полуострове в 2016 году под своим настоящим именем - Ярослав Дронов.

На главной сцене певец исполнил два своих главных хита

На главной сцене певец исполнил два своих главных хита

Фото: Ирина ГЕРЦ

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