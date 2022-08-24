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Экономика24 августа 2022 8:05

В Крыму построят новые спортивные объекты почти за 300 миллионов рублей

На появятся семь «умных» спортплощадок и два модульных спортзала
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
300 миллионов рублей направят Крыму на развитие спортивной инфраструктуры

300 миллионов рублей направят Крыму на развитие спортивной инфраструктуры

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году Крым получит 272 миллиона рублей на развитие спортивной инфраструктуры. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» на полуострове построят семь «умных» спортплощадок и два модульных спортзала.

- Республика Крым дополнительно к ранее выделенным средствам получит 152 миллиона рублей на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что Крым получит 165 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры в 2023 году. Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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