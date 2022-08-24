Крым получит 165 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры в 2023 году

Республика Крым вошла в число победителей конкурсного отбора на 2023 год среди субъектов Российской Федерации на предоставление грантов Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В 2023 году Крым получит 165 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры, сообщил в своем telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

- Республика Крым вошла в число победителей конкурсного отбора на 2023 год среди субъектов РФ на предоставление грантов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство пляжных территорий и поддержку событийных мероприятий, - написал Аксенов.

Кроме того, в 2023 году на полуострове построят новые спортивные объекты почти за 300 миллионов рублей. По планам, появятся семь «умных» спортплощадок и два модульных спортзала.

Ранее сообщалось, что Евпатория и Алупка получат более 300 миллионов рублей на обустройство туристических маршрутов. Муниципалитеты выиграли конкурс от Ростуризма.

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