Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика24 августа 2022 7:56

Крым получит 165 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры в 2023 году

Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Республика Крым вошла в число победителей конкурсного отбора на 2023 год среди субъектов Российской Федерации на предоставление грантов

Республика Крым вошла в число победителей конкурсного отбора на 2023 год среди субъектов Российской Федерации на предоставление грантов

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В 2023 году Крым получит 165 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры, сообщил в своем telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

- Республика Крым вошла в число победителей конкурсного отбора на 2023 год среди субъектов РФ на предоставление грантов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство пляжных территорий и поддержку событийных мероприятий, - написал Аксенов.

Кроме того, в 2023 году на полуострове построят новые спортивные объекты почти за 300 миллионов рублей. По планам, появятся семь «умных» спортплощадок и два модульных спортзала.

Ранее сообщалось, что Евпатория и Алупка получат более 300 миллионов рублей на обустройство туристических маршрутов. Муниципалитеты выиграли конкурс от Ростуризма.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50