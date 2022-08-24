В Симферополе 75% школ готовы к зиме

В Симферополе заблаговременно продолжают готовиться к отопительному сезону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше половины школ столицы Крыма готовы к началу отопительного сезона. Уже подписаны акты готовности по 36 общеобразовательным учреждениям, что составляет 75%, и по 52 дошкольным учреждениям - 83%.

- Из бюджета города [на эти цели] направлены средства в сумме 16,2 миллиона рублей. На общеобразовательные учреждения - 6,7 миллиона рублей, дошкольные - 9,5 миллиона рублей, - цитирует «Крым 24» заместителя главы администрации Симферополя Татьяну Сухину.

Ранее сообщалось, что в Крыму до конца года капитально отремонтируют шесть школ. В целом завершение капитального ремонта в школах запланировано до 15 декабря этого года. На работы выделено 284,8 миллиона рублей.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50