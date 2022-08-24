В Бахчисарайском районе до конца года откроют два детсада на 250 мест

Фото: Сергей Аксенов/vk

В пгт Почтовое и селе Плодовое Бахчисарайского района до конца текущего года откроют два новых детских сада на 250 мест. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Так, в пгт Почтовое в ноябре будет введен в эксплуатацию детсад на 150 мест. В селе Плодовое дошкольное учреждение на 100 мест на базе Плодовской средней общеобразовательной школы откроет свои двери уже 5 сентября.

- Задача - до конца 2023 года ликвидировать очередь в дошкольные учреждения района, - подчеркнул глава республики.

Кроме того, по его словам, в рамках госпрограммы развития образования в Республике Крым продолжается капремонт Почтовской средней общеобразовательной школы, который должен завершиться в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Крыму построят новые спортивные объекты почти за 300 миллионов рублей. На появятся семь «умных» спортплощадок и два модульных спортзала.

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