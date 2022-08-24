В Керчи 27 августа пройдет автофестиваль «У двух морей»

В Керчи в предстоящую субботу состоится зрелищный автофестиваль Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Керчи 27 августа пройдёт фестиваль «У двух морей».

- Гостей ждет насыщенная программа - зрелищные гонки, соревнования по автозвуку, дрифт-шоу и многое другое, сообщают организаторы, - приводит Крымская газета сообщение Официального туристического портала республики.

Вниманию жителей и гостей полуострова будут представлены соревнования по автозвуку «Битва за Кубань», драг-рейсинг, авто-тюнинг, дрифт шоу. Также гости фестиваля смогут посетить выставку уникальных экземпляров автомототехники, принять участие в интересных конкурсах, посмотреть выступление спортивных и детских мото-коллективов. Кроме того, пройдут показательные выступления МЧС м спецназа Росгвардии России, детский фестиваль красок холи. Все завершиться веселой дискотекой и ярким салютом.

Начало мероприятия запланировано на 12.00 по адресу: Вокзальное шоссе, 140.

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