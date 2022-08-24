В Керчи 20-летний парень обворовал родную мать и получил два года колонии

Суд приговорил керчанина к реальному сроку за воровство у родительницы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Керчи суд вынес пригов ранее судимому за воровство 20-летнему парню, обокравшему собственную мать. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

- С 2 декабря 2021 года по 10 января 2022 года [он] тайно похитил с карты своей матери деньги, на общую сумму 3 700 рублей, а также похитил у матери по месту жительства бытовую технику (хлебопечь и телевизор), распорядившись похищенным по своему усмотрению, - говорится в сообщении.

Общий ущерб был оценен в 22 500 рублей. Следующие два года молодой человек проведет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что под Саками молодой парень обворовал сотрудника аттракционов на 48 тысяч рублей. Ему грозит наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50