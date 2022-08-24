Осенью в Крыму высадят 700 тысяч деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

Семьсот тысяч новых деревьев будет высажено в Крыму этой осенью Фото: "КП" Архив

Предстоящей осенью в Крыму высадят 700 тысяч новых деревьев в рамках акции «Сохраним лес». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Цель мероприятий - привлечь внимание общества к проблемам восстановления лесных богатств России.

- Старт мероприятию будет дан 17 октября. На территории Евпаторийского, Старокрымского, Джанкойского, Белогорского, Судакского, Раздольненского, Симферопольского лесничеств на площади 258,4 га высадят более 700 тысяч сеянцев и саженцев древесных растений, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе высадят 1400 гектаров виноградников. Инвестор вложит в проект более 800 миллионов рублей.

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