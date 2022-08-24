Верховный суд Крыма оставил под стражей гражданина Украины, подозреваемого в покушении на акт терроризма

Верховный Суд Республики Крым оставил под стражей подозреваемого в покушении на совершение акта международного терроризма
Фото: Артем КИЛЬКИН
Верховный Суд Крыма оставил под стражей гражданина Украины, подозреваемого в покушении на акт международного терроризма.
- Террористический акт готовился против мирного населения и военнослужащих РФ, во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили в пресс-службе суда.
Постановление суда первой инстанции было обжаловано защитником. В апелляции он указывал на то, что суд не учел чистосердечное признание и сотрудничество со следствием.
Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы и выслушав участников процесса, суд пришел к выводу, что требования уголовно-процессуального закона не нарушены. Апелляционная жалобы не была удовлетворена.
Ранее сообщалось, что в Севастополе отправили за решетку и возбудили уголовное дело на местного жителя, который у себя дома хранил взрывное устройство.
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