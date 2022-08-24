В Симферополе открылась выставка, посвященная Дню Государственного флага России

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Музее истории Симферополя открылась выставка, посвященная Дню Государственного флага России, сообщили в пресс-служба местной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- В экспозиции арт-выставки произведения представлены по разделам: «Архитектура», «Природа», «Личность» и «История», - говорится в сообщении.

Выставка продлится до 22 сентября текущего года по адресу: улица Пушкина, 17.

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