Фото: Янина Павленко/Telegram

Для владельцев аварийного жилья в Ялте закупят 20 новых квартир в 2023 году, 120 семьям предлагается переехать в строящийся ЖК «Вишневый сад» в 2024 году. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Она напомнила, что в 2021 году в переселении нуждались 190 семей.

- В 2021-2022 42-м семьям произведены выплаты компенсаций на приобретение жилья. Общая сумма составила свыше 273 миллионов рублей. Еще 13 - переезжают в отремонтированные муниципальные квартиры и квартиры, приобретаемые МинЖКХ Республики, - написала градоначальница в своем telegram-канале.

Параллельно продолжается работа по «вторичке», готовится к строительству дом на улице Мицко, приобретаются квартиры в новостройках.

Ранее сообщалось, что в Ялте намерены поднять вопрос о возможности расселения жителей аварийного дома на улице Музейной. Пожилой паре предложили временно разместиться в благоустроенном жилом помещении на Найденова.

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