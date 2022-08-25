В Керчи туристы купаются в компании скатов-хвостоколов

Скат. Фото: Анна Борисенко

Крымский полуостров дарит не только милые встречи с дельфинами, но и малоприятные свидания со скатами, которые непонятны для большинства людей

- В Керчи на городском пляже Керчи встретили вот такого красавчика. Старшая дочка успела его погладить, но нас тут же предупредили, что скат может ударить током, - рассказала КП-Крым Анна Борисенко.

К счастью, все закончилось хорошо и для людей, и для обитателя моря.

Действительно, шутки со скатами плохи. Несколько лет тому назад в Евпатории молодого мужчину ранил скат-хвостокол. И пострадавшему пришлось вызывать «Скорую помощь».