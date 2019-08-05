Случай на отдыхе в Евпатории: Туриста ранил скат-хвостокол

Супруги Балины Александр и Анастасия, вместе с детьми, отдыхали на пляже возле Евпатории. Отдыхающих много: берег усыпан мелкой галькой, на небе солнышко светит, вода не как парное молоко, но вполне приличной температуры. Самое то для загара и плавания в Черном море.

- Мы остановились на берегу между между памятником десантникам и стелой «Евпатория - 2500», - рассказала «Комсомольской правде - Крым» Анастасия Балина. – Дети возились на мели, а муж надел маску и ласты и начал нырять.

Мужчина чуть отплыл от берега и скоро вернулся назад.

- Там все дно в скатах. Первый раз такое вижу, они же вроде только возле Керчи водяться, - поделился Александр увиденным под водой, взял перочинный нож и опять нырнул.

Вот и дно, устланное живыми темными «грелками». Мужчина едва занес нож над одним из морских обитателей, как тут же резкая боль пронзила руку: скат уколол его шипом.

Скат просто оборонялся. Фото: семейный архив

Александр, мигом выскочил на берег, прихватив своего обидчика, а Настя, не теряя ни секунды, позвонила в «Скорую помощь».

- У мужа начались очень сильные боли, просто дикие, видимо скат ему какой-то яд впрыснул в рану. И я очень сильно испугалась - хоть и родилась, и живу в Крыму, но первый раз с таким столкнулась, - сообщила «КП -Крым» Анастасия. – И я очень благодарна медикам. Такие молодцы, и бригада «Скорой помощи» и дежурный врач Евпаторийской больницы (ЧП случилось 25 июля.- Авт.) – все быстро, четко! Сделали уколы, дали таблетки, успокоили и объяснили. Огромное человеческое спасибо!

Правда Александру полегчало не сразу.

- Мужа корячило от боли еще часа четыре - врач предупреждал, что болеть будет долго, - отметила молодая женщина. – Больше недели прошло после ЧП, но рука еще до сих пор побаливает. Просто укол пришелся возле сустава, поэтому, наверное, так долго и не проходит.

«МЕНЬШЕ ХОДИТЕ, БОЛЬШЕ ПЛАВАЙТЕ»

Что это за невиданные зверь напал на Александра Балина? То нашествие медуз, то вот еще какие-то невиданные существо портят отдых - может и вовсе лучше отдыхать дома у телевизора!?

- Это - скат-хвостокол, еще одно название - морской кот, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» Сергей Леонов, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского. - Ядовитый шип на хвосте для человека неопасен, но укол болезненный. Скаты могут ударить хвостом, только если их потревожить - наступить или схватить. Морской кот – это донная рыба, которая использует шип исключительно для защиты. Поэтому в море лучше меньше ходить, а больше плавать - если проплывешь над скатом, то он тебя не тронет.

Морские коты живут, как правило, на глубине, по всему Черному морю, и не только у побережья Крыма, а на мелководье подплывают в поисках еды.

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