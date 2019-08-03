В соцсети подняли на смех украинскую блогершу, обвинившую Крымский мост в массовой гибели медуз
Блогерша из незалежной Богдана Чернявская разместила на своей странице в FB шокирующее, по ее мнению, видео, которое сняла на пляже в Крыму.
- Я бы с удовольствием рассказала о том, как мне круто отдыхается на Арабатской стрелке (коса Крыма, разделяющая Азовское море и озеро Сиваш. – Авт.), но тут есть некоторые проблемки, которые возникли в связи с строительством Крымского моста. Для слабонервных, пожалуйста, - и молодая украинка, демонстрируя в кадре свои аппетитные формы в купальнике, показывает на берег с выброшенными волной медузами.
Богдана Чернявская. Фото: кадр видео
Симпатичная девушка делает серьезные выводы: - Строительство Крымского моста привело к нарушению экосистемы. И черноморские глубоководные медузы, как видите, живут не там, где им положено. Они уплывают сюда, а здесь слишком тепло, поэтому они и умирают. Смотреть, а тем более плавать на пляже неприятно. Вот такая история.
Выдержав маленькую паузу блогерша добавляет для пущего эффекта «страшилку»: - Но сначала они становятся агрессивными и жалят людей, а потом уже умирают.
Фото и видео украинка сопроводила душераздирающими постом: - Как вы понимаете - это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Вероятные причины – это строительство Керченского моста, выбросы, осолонение, глобальное потепление также имеет влияние..
"Нашествие" медуз - это естественный природный процесс.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Крымские ученые же считают, что нет и речи о какой-то аномалии в появлении медуз в прибрежных водах.
- На самом деле - это естественное изменение численности, связанное с размножением, пищевыми миграциями медуз или попросту с течением, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» Сергей Леонов, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского.
На официальной странице Моста через Керченский пролив в Крым в соцсети появился комментарий: - Скучали по мифам о Крымском мосте? Вот вам новый «шедевр» мифотворчества!
Пользователи же соцсети просто высмеяли заявление украинской блогерши.
Сергей Сивков:
- Угу, и в гибели динозавров тоже мост виноват...
Ольга Зозуля:
- Богдана ткнула пальцев в небо, аж глина посыпалась! В августе всегда много медуз на крымских пляжах.
Игорь Демиденко:
- Таки все верно: медузы плывут и ударяются головой об сваи, от этого у них сотрясение мозгов и смерть.
Данила Иванов:
- Сама незалежная перекрыла Северо-Крымский канал и теперь сливает пресную воду в Азовское море: от опреснения и море цветет, и вся микрофлора гибнет. При чем тут Крымский мост, если Украина такое творит?!
Мария Верник:
- Сказочница-ихтиолог! Каждый год такое происходит: в Азове вода, как кипяток - вот и вся причина, что медузы гибнут по всему побережью.
Николай Симуськов:
- Что вы там в незалежной употребляете, если на такие фантазии вас тянет? Беритесь за ум и ведите ЗОЖ!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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