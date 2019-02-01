«Больные фантазии»: В Крыму опровергли заявления в незалежной о разрушении Крымского моста

В украинских СМИ распространилось сообщение о том, что Крымский мост якобы начал расползаться.

- Мост и мостик. Мостик к одной из "особенных" опор. Мониторят, как расползается и когда уже пора запускать "ДРГ Госдепа", - написал украинский блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter и опубликовал свежее фото моста.

В Крыму подобные заявления назвали очередной глупостью.

- Нет сомнений, что Крымский мост не дает спокойно спать подавляющей части украинской элиты и не только. Естественно, с мостом все в порядке. Он является объектом постоянных больных фантазий в незалежной, - выразил "Комсомольской правде - Крым" свое мнение депутат Госсовета республики Владислав Ганжара.

Он напомнил, что Украина "неровно дышала" к Крымскому мосту с самого начала его строительства.

- Сначала в незалежной всех убеждали, что такое сооружение невозможно построить. Потом, когда они увидели, что мост строится достаточно быстро и успешно, начали говорить, что это монтаж и съемки в студиях. Потом говорили, что мост будет разрушаться. Мы прекрасно понимаем, что это проявление желчности украинской стороны. СМИ разносят то, что выгодно правящим кругам украинской элиты, - добавил депутат.

Напомним, в ноябре украинские власти заявляли о проседании опор моста. Этот вывод был сделан по снимкам из космоса. Так называемые «эксперты» на Украине заявили, что со стороны полуострова Крым опоры моста «проседают» со скоростью до 89 миллиметров в год. Железнодорожная арка, по их словам, «поднимается» в среднем на три сантиметра за 12 месяцев, а автомобильная «опускается» примерно на такое же расстояние.

В районе острова Тузла укранцы тоже разглядели «опасные зоны». По их мнению, там происходит «смещение грунта».

В Росгвардии сообщали, что угрозы со стороны Украины постоянно мониторятся. Безопасность моста и транспортного потока обеспечивают подразделения Росгвардии, ФСБ, МВД, погранслужбы ФСБ и даже ведомственной охраны Министерства транспорта. Никаких угроз для объекта нет, гражданам не стоит обращать внимания на подобные заявления.

Крымский мост открыли для движения автомобилей 16 мая. Первым по нему проехал президент РФ Владимир Путин. В 2018 году по мосту проехали 3,5 миллиона грузовых и легковых машин. Открытие железнодорожной части и запуск поездов планируется в декабре 2019 года.

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