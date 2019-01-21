За прошлый год по Крымскому мосту проехали 3,5 миллиона машин

По Крымскому мосту с момента его открытия проехали 3,528 миллиона легковушек и грузовиков.

В инфоцентре Крымского моста отметили, что общий трафик по направлениям на Тамань и в Крым распределяется практически равномерно. Правда, грузовики чаще всего едут на полуостров, чем в обратном направлении.

Так, с 1 октября в Крым проехало больше 90 тысяч фур, общее количество грузовиков в оба направления – 175 тысяч. Среднесуточная интенсивность грузового движения – более 1,9 тысяч автомобилей.

По итогам первого календарного года среднесуточный трафик Крымского моста составил около 15 тысяч авто.

- Это выше прогнозных оценок: ранее предполагалось, что в первый год эксплуатации автодороги интенсивность составит 12-13 тысяч машин в сутки. Суммарно с момента открытия моста для движения сухопутным путем между Крымом и Краснодарским краем воспользовались больше автомобилистов, чем Керченской паромной переправой в 2016 и 2017 годы вместе взятые (объем перевозок морским путем за 2 года составил 3,17 млн транспортных средств), - добавили в пресс-службе моста.

Напомним, рекорд суточного трафика зафиксировали 12 августа, тогда по мосту проехали 33 359 автомобилей.

Крымский мост – самый длинный в России и Европе. Его протяженность – 19 км. Эксплуатация автодорожной части началась 16 мая 2018 года и идет в штатном режиме.

Сейчас строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику. Готовы все ж/д опоры - 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений проведена более чем на 90%.

В конце текущего года планируется запуск поездов в Крым. 18 января уложили первые 1,5 километра станционных железнодорожных путей. Кроме того, на подходе к мосту закончили строительство подземного тоннеля, по которому с полуострова на материк побегут поезда.

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