Строительство ж/д моста через Керченский пролив закончат 1 декабря 2019 года

Ввести в эксплуатацию железнодорожную часть Крымского моста планируется 1 декабря 2019 года. После завершения всех работ ее передадут на баланс «Крымской железной дороги» (КЖД).

Как сообщили в инфоцентре Крымского моста, производственная программа 2018 года по строительству моста через Керченский пролив выполнена полностью. Все опоры под железнодорожную часть транспортного перехода готовы.

- Активно ведется укладка рельсов - верхнее строение пути готово уже на двух из восьми участках. Новый 2019 год начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию, - отметил председатель совета директоров строительной компании Аркадий Ротенберг.

Важно, что к концу 2018 года рабочие установили палы - специальные сваи, забитые в дно. Сооружаются почти исключительно из дерева и в случае аварийной ситуации они помогут уберечь от столкновение опоры моста и судно, идущее по Керчь-Еникальскому каналу.

К лету 2019 года планируется завершить устройство мостового полотна. До сентября - устроить верхнее строение пути, а до 1 декабря - смонтировать все системы элементов обустройства железнодорожной части моста.

На данный момент на «стройке века» продолжают трудиться около 5 тысяч строителей, задействованы более 150 основных единиц техники и 9 единиц различных плавсредств.

ЦИФРА

На 8 участках под железнодорожную часть Крымского моста погружено почти 3 тысячи свай. Готовы все опоры – 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений – это 160 тысяч тонн металла – проведена на 95 %

Интересно, что котик Мостик пообещал заняться личной жизнью только тогда, когда по Крымскому мосту поедут поезда. Он говорит, что сейчас он слишком занят и времени на личную жизнь совсем не остается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Личной жизнью заниматься некогда: Кот Мостик решил искать невесту, когда по мосту пойдут поезда

Железнодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив планируют сдать в декабре 2019 года (подробнее).

На Крымском мосту уложили первые железнодорожные рельсы

Поезда по этим путям пойдут почти бесшумно (подробнее).

"С ветерком": В Крым из материковой России запустят двухэтажные поезда

Они поедут после открытия ж/д части Крымского моста (подробнее).