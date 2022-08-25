Концерты и флешмобы: как крымские школьники поздравят учителей с началом учебного года

В период акции крымские школьники будут поздравлять педагогов, радуя их подарками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Республика Крым принимает участие во всероссийской акции «Спасибо, учитель», которая приурочена ко Дню знаний. Цель мероприятия - выразить благодарность педагогам за их труд.

- В крымском отделении Российского движения школьников около двадцати трех тысяч ребят. В период этой акции они будут поздравлять педагогов, радуя их подарками, - рассказал врио председателя крымского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детской юношеской организации РДШ Максим Чеботарев.

Акция проходит в 79 регионах России и завершится 31 августа. Но для крымских учителей сделали небольшое исключение и продлили ее.

- Первого сентября пройдут флешмобы и концерты. В рамках акции «Спасибо, учитель» педагогов поздравят в каждом муниципалитете Крыма, - отметил Ян Каразан, председатель Молодежного правительства РК.

Ранее сообщалось, что в Севастополе открылись интерактивные мастерские для будущих педагогов. Город участвовал в конкурсном отборе нацпроекта «Образование» и получил грант на 28 мастерских.

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