В Симферополе открылась выставка об истории бумажных денег со времен Екатерины II

ЦБ организовал в Симферополе выставку бумажных денег со времен Екатерины II до наших дней
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителей и гостей Крыма приглашают на выставку Банка России «250 лет российским бумажным деньгам», которая проходит в Доме предпринимателя в Симферополе. Об этом сообщается на официальном сайте банка.
На мероприятии можно будет ознакомиться не только с изображениями самих банкнот, но и с их историей, начиная со времен Екатерины II.
- Благодаря экспозиции посетители проследят эволюцию денег и узнают о способах их изготовления и защиты в разные эпохи, - сообщил руководитель Отделения по Республике Крым Банка России Игорь Цветков.
Напомним, в Симферополе также открылась выставка, посвященная Дню Государственного флага России. Она продлится до 22 сентября. В экспозиции произведения представлены по разделам: «Архитектура», «Природа», «Личность» и «История».
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