В Приморском парке Ялты высадили 80 пальм

Фото: Янина Павленко/Telegram

В Приморском парке Ялты высадили новых 80 пальм. Те деревья, которые не удалось спасти от вредителей, будут заменены.

- Пальмовый уголок возрожден и в Приморском парке. Он тоже, как и набережная, серьезно пострадал от вредителей. В этом году ситуацию получается исправить: результаты обработки уже видны, - цитирует КИА главу местной администрации Янину Павленко.

По ее словам, до конца года будут высажены еще шесть десятков экзотических деревьев. По планам, будет восстановлен также розарий.

Ранее сообщалось, что осенью в Крыму высадят 700 тысяч деревьев в рамках акции «Сохраним лес». Цель мероприятий - привлечь внимание общества к проблемам восстановления и лесных богатств России.

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