В Новофедоровке восстанавливают школу и детсад

В Новофедоровке силами подрядных организаций восстанавливают школу и детский сад, сообщили в пресс-службе Минстроя Республики Крым.

- В пгт. Новофедоровка устанавливают новые окна в школе и ремонтируют потолочные блоки в детском саду. Сотрудники Минстроя РК проверят, как ведутся работы и успевают ли завершить до начала учебного года, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе до конца года откроют два детсада на 250 мест. Один из них будет рассчитан на 100 мест, второй - на 150. Два дошкольных учреждения появятся в пгт Почтовое и селе Плодовое.

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