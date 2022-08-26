В Ялте вор обчистил уснувшую на лавке девушку на 100 тысяч рублей

В Ялте поймали злоумышленника, который обворовал уснувшую на скамейке девушку Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Ялте задержали мужчину, которой обворовал уснувшую на лавке женщину на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Крымчанка задремала на одной из городских скамеек, оставив сумку с деньгами и документами без присмотра. Воспользовавшись тем, что вокруг нет свидетелей, проходивший мимо мужчина решил прихватить ее вещи с собой.

- Часть похищенных вещей подозреваемый продал, оставшееся - выкинул, чтобы отвести от себя подозрения, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Севастополе «домушник» украл у дочери ветерана наградной кортик и 11 медалей. Преступника задержали, одну из похищенных вещей он успел сбыть.

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