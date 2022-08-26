Под Симферополем сгорел грузовик «Mercedes» 24 августа

Фото: mchs.rk.gov.ru

В селе Пионерское Симферопольского района огонь уничтожил грузовик «Mercedes» 24 августа, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Фото: mchs.rk.gov.ru

- По прибытии пожарных стало известно, что во время движение загорелся грузовой автомобиль «Mercedes», - говорится в сообщении.

Пожарным потребовалось 10 минут, чтобы полностью потушить огонь. Большегруз восстановить уже не удастся, однако, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, 25 августа в Бахчисарае горела крыша жилого одноэтажного дома. Очевидцы обратили внимание на сильное задымление. Пострадавших или погибших нет.

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