Житель Керчи укусил полицейского и получил один год колонии

Керчанин получил год колонии общего режима за укус полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летнего жителя Керчи осудили на один год колонии за укус полицейского.

- Житель Керчи, находясь в салоне служебного автомобиля МВД, применил в отношении двоих сотрудников полиции насилие, а именно, нанес не менее одного удара ногой в область правого плеча, после чего укусил другого сотрудника в область задней поверхности левого плеча, - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы Керченского городского суда.

Уточняется, что ранее мужчина уже был судим, но не отбыл наказание в полном объеме. В результате он получил один год лишения свободы, а с учетом ранее имеющегося приговора - 4 года и 8 месяцев в исправительной колонии.

Напомним, в Крыму ревнивец зарезал сожительницу и лег спать. Конфликт разгорелся, когда домой к женщине нагрянул ее бывший любовник.

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