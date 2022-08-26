В Крыму не исключают вспышку гриппа из-за низкого уровня коллективного иммунитета

В Крыму ждут вспышку гриппа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму на фоне низкой иммунизации населения есть риск вспышки гриппа. В прошлом году иммунизацию прошли менее половины населения полуострова.

- Мы конечно же опасаемся, что если в этом году будет такая же ситуация, то мы можем ожидать каких-то новых серьезных осложнений, в том числе по вспышкам гриппа, - сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.

Он уточнил, что для достижения коллективного иммунитета к вирусу гриппа нужно привить 60% населения (более одного миллиона человек, 300 из которых - дети).

Замминистра здравоохранения также отметил, что в последнее время в регионе не было смертельных случаев, однако это не значит, что вирус гриппа менее опасен, чем COVID-19.

Ранее сообщалось, что Минздрав вернул антиковидные меры в больницы и поликлиники Крыма. На входе в лечебные учреждения снова будут измерять температуру и следить за масками.

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