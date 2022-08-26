13-летний мальчик на велосипеде попал под колеса автомобиля в Крыму

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

13-летний ребенок на велосипеде угодил под колеса автомобиля в Кировском районе Крыма, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Инцидент произошел вчера, 25 августа, в 12.42 в селе Льговское. 34-летний мужчина за рулем Lada Priora ехал по автодороге «Золотое Поле - Курортное до автодороги Белогорск - Феодосия». В какой-то момент на дорогу вырулил юный велосипедист, который двигался навстречу водителю - столкновения избежать не удалось.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

- Мальчик неожиданно совершил выезд на проезжую часть дороги, непосредственно перед проезжавшим автомобилем. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист с полученными телесными повреждениями доставлен в детскую больницу Феодосии, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Феодосии автобус, следующий из Краснодара, сбил пятерых человек, в том числе ребенка. Пострадавшие в больнице с различными травмами.

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