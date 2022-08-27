В Крыму выявили 449 новых заболевших COVID-19

Масочный режим на полуостров еще не вернулся. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Республике Крым за минувшие сутки официально зарегистрировали 449 новых случая коронавирусной инфекции.

Статистика ковида. Фото: пресс-служба Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 67 пациентов. За все время на стационарном лечении находились 60 439 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 195 человек, выздоровевших за весь период – 183 466, - такие данные приводит министерство здравоохранения РК.

К сожалению, есть и летальные случаи. В РК за истекшие 24 часа от коронавирусной инфекции умер один человек, а с начала пандемии не удалось спасти 5 359 мужчин и женщин.

Судя по статистике ковид снова поднимает голову, а значит нельзя исключать введения масочного режима, а там и до дистанционного обучения рукой подать.

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