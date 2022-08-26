В Роспотребнадзоре рассказали, могут ли крымские школьники в этом году остаться без линеек

Торжественные линейки в крымских школах пройдут по плану Фото: Иван МАКЕЕВ

Школьные линейки в Крыму пройдут по плану, несмотря на рост показателей заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.

Она пояснила, что прирост заболевших в организованных колективах - норма. Ввиду этого вполне очевидно, что случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией с началом учебного года станет больше. В качестве мер профилактики и сдерживания распространения инфекции Роспотребнадзор сохранит требования по соблюдению профилактических мер. Оданко о каких-либо ограничениях речи пока не идет.

- В организованных коллективах обязательны профилактические меры. Они вводятся не зависимо от других ограничительных мероприятий, потому что мы говорим о детях и начале учебного года. Меры по дезинфекции в школах, выявлению учеников и педагогов с признаками респираторных заболеваний остаются актуальны, - прокомментировала ситуацию Листопад.

По ее словам, вопрос о введении дополнительных мер будет рассматриваться по мере развития ситуации.

В тоже время врач-педиатр городской детской клинической больницы в Симферополе Галина Левицкая отметила, что темпы иммунизации подростков значительно снизились этим летом - дети были заняты выпускными и вступительными экзаменами, поэтому проблема пандемии ушла на второй план.

Эксперт добавила, что необходимость введения мер в связи с ростом количества заболевших все же была рассмотрена в рамках заседания санитарной противоэпидемической комиссии при Совете министров РК.

- Утвержден комплексный план мероприятий, где задействованы практически все органы исполнительной власти с их подведомственными учреждениями, подготовлены распорядительные документы, - подвела итог эксперт.

Напомним, в Крыму в последнее время фиксируется активный рост числа заболевших коронавирусом. Так, только за минувшие сутки в республике и выявили 422 новых случая COVID-19, в городе федерального значения Севастополе - 238. В обоих регионах за минувшие 24 часа зафиксировали по одному летальному исходу.

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