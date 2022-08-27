В Крыму план по коллективному иммунитету COVID-19 выполнили на 8%

Вакцинация защищает от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО/архив КП

Крымские медики бьют тревогу из-за низких показателей по прививкам от ковида.

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский на встрече с журналистами в пресс-центре РИА Новости Крым заявил, что план по коллективному иммунитету COVID-19 выполнен всего на 8%:

- Повторная прививка рекомендована 800 тысячам граждан, из них привились чуть больше 300 тысяч.

Официальная статистика показывает низкий уровень коллективного иммунитета, поэтому крымчанам нужно озаботиться и ревакцинироваться против новой коронавирусной инфекции в ближайшее время, не откладывая в долгий ящик поход к врачам.

В РК за истекшие сутки зафиксировано 449 новых случаев заболевания ковидом, что лишний раз подтверждает обоснованность тревоги врачей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52