В Крыму турист сломал ногу на горе Меганом

Оказание помощи в горно-лесной местности города Судак. Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым/VK

27 августа крымским спасателям сообщили, что на горе Меганом, что в районе Судака, мужчина сломал ногу и не в силах самостоятельно спуститься вниз.

- Совместно с сотрудниками ГКУ РК «Крым-Спас» были проведены мероприятия по обнаружению и транспортировке пострадавшего в ГБУЗ РК «Судакская городская больница», -сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Травмированного туриста выручали из беды 6 специально обученных людей.

Напоминаем, что днем раньше сотрудники крымского чрезвычайного ведомства спасли 3 туристов, которые заблудились в пещерном городе Мангуп-Кале Бахчисарайского района.

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