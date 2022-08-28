Вакцинация против гриппа стартует в Крыму осенью Фото: Ксения Высотина

В Крыму в сентябре стартует кампания по вакцинации против гриппа, сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

По его словам, чтобы достигнуть популяционного иммунитета, нужно привить не менее 60% населения - 1 161 322 человека, 283 058 из которых - дети.

- Особенно важно пройти иммунизацию людям преклонного возраста и тем, кто имеет хронические заболевания, - подчеркнул Лясковский.

Ранее КП-Крым писала, что в Крыму план по коллективному иммунитету COVID-19 выполнили на 8%. Минздрав Республики Крым призывает пройти ревакцинацию от коронавируса.

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