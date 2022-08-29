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Общество29 августа 2022 5:25

Придумать логотип для Симферополя теперь может каждый житель России

Сроки окончания конкурса перенесены на 25 сентября
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В конкурсе на лучший логотип для Симферополя смогут принять участие жители всех регионов России. Сам конкурс продлен до 25 сентября, сообщили в Управлении молодежи, спорта и туризма администрации крымской столицы.

- Принято решение продлить сроки подачи конкурсных работ, а также, разрешить принимать участие в конкурсе всем гражданам Российской Федерации независимо от места проживания, - говорится в сообщении.

Напомним, конкурс стартовал 18 июля. Изначально принять участие в нем могли только жители Симферополя.

Чтобы стать участником, необходимо прислать готовую работу на электронную почту: logotipsimferopolya@yandex.ru. Более подробную информацию можно получить здесь.

Ранее сообщалось, что в Крыму ищут актеров в телесериал с огромной собакой. На полуострове продолжат съемки фильма «Бим-2».

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