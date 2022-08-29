Придумать логотип для Симферополя теперь может каждый житель России

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В конкурсе на лучший логотип для Симферополя смогут принять участие жители всех регионов России. Сам конкурс продлен до 25 сентября, сообщили в Управлении молодежи, спорта и туризма администрации крымской столицы.

- Принято решение продлить сроки подачи конкурсных работ, а также, разрешить принимать участие в конкурсе всем гражданам Российской Федерации независимо от места проживания, - говорится в сообщении.

Напомним, конкурс стартовал 18 июля. Изначально принять участие в нем могли только жители Симферополя.

Чтобы стать участником, необходимо прислать готовую работу на электронную почту: logotipsimferopolya@yandex.ru. Более подробную информацию можно получить здесь.

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