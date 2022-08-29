В Феодосии ищут актеров в телесериал «Бим-2»

В Крыму снимают сериал «Бим-2». Фото: Дана Майская/VK

В Крыму практически каждый может стать кинозвездой, потому что здесь регулярно идет работа над фильмами, где много свободных ролей-вакансий. В настоящее время у крымчан и отдыхающих появился шанс стать актерами фильма, где главный герой - большая собака, породы ландсир.

- Для съемок сериала «Бим-2» объявляется набор мужчин, женщин, девушек и парней! Отдыхающие в Феодосии тоже могут принимать участие! – такой пост появился в паблике, где проходит кастинг артистов массовых сцен.

Фото: скрин страниц КРЫМ-ФЕОДОСИЯ-КИНО-КАСТИНГ/VK

Киношники поработали неплохо – уже отснято 15 серий, и еще столько же нужно снять. Работа начнется после до 5 сентября. Съемки будут в Феодосии, Коктебеле, Орджоникидзе и Судаке.

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