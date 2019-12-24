Огромная собака четыре месяца ловила в Крыму бандитов

Глухое и мощное «гав-гав» ворвалось в привычную суету аэропорта «Симферополь»: в просторном зале огромный бело-черный пес усердно гонялся за подозрительным типом. Авиапутешественники, увидев столь красочную картинку, дружно достали мобильные телефоны и начали щелкать фото.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751285" frameborder="0"></iframe> 70-килограмовый пес поймал "бандита" в аэропорту "Симферополь".Галина КОВАЛЕНКО

Ведь не каждый день попадаешь на съемки кино!

Фунтику аэропорт "Симферополь" понравился.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

А тут посчастливилось - в конце декабря в аэропорту «Симферополь» шла работа над завершающими сюжетами телесериала с рабочим названием «БиМ».

О ЧЕМ СЕРИАЛ

В телесериале два главных героя - сотрудник уголовного розыска Макар Климов и пес по кличке Бим. Капитана полиции в исполнении Дениса Никифорова «сослали» в глубинку, якобы из-за романа с супругой большого начальника с Петровки.

Два главных героя - человек и собака. Фото: пресс-служба «Киностудия КИТ»

Здесь, на Юге, Макара поселили прямо на берегу моря, но наслаждаться видами ему не довелось. В портовом городе - полный криминальный комплект: торговля и контрабанда наркотиков. Макару помогает блюсти порядок пес, которого играет собака по кличке Форвард (Фунтик – сокращ.). Кобель догонит любого, не пройдет мимо контейнера с наркотиками, а на мелкие проступки самого Макара реагирует осуждающе, не давая напарнику расслабляться.

«ЗА ВРЕМЯ ПУТИ СОБАКА МОГЛА ПОДРАСТИ»

Персонажи равноценные по весу, в буквальном смысле слова. Хотя, возможно, 70-килограммовая собака и потяжелее своего партнера.

За время съемок в Крыму пес подрос.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Причем вся киногруппа, говоря о Фунтике дружно вспоминают детский стишок «за время пути собака могла подрасти!». Пес породы ландсир (родственник ньюфаундлендам) совсем еще молодой - всего 1,5 годика. И за время съемок, которые начались на полуострове в середине августа, Фунтик возмужал: прибавил в росте и весе.

Львиная доля сюжетов снята в Феодосии. В здешних магазинах, как оказалось, трудно найти приличный корм для большой собаки. Поэтому псу-великану пришлось довольствоваться куриными головами.

Фунтик обожает прикусывать уши желающим сделать с ним селфи, на этом кровожадность заканчивается. Мирное животное – этакий пес-теленок. Правда в море ему так и не удалось нормально искупаться.

- На общий пляж такого «малыша» не поведешь, тем более что после купания у Фунтика на берегу включается эффект бабочки: начинает отряхиваться от воды и носиться, как угорелый, - рассказывает КП-Крым Екатерина Мамакина, кинолог. - А для поездок на дикие пляжи нет времени - съемки по 12 часов в день.

Артист из Фунтика получился хороший - прекрасно выглядит и дисциплинирован. Где нужно гавкнет, куда нужно побежит и кого требуется задержит.

- В одной из серий Макар отстреливается от погони, а в это время его собака-напарник держит руль клыками, чтобы машина не слетела с дороги, - рассказали КП-Крым на киноплощадке. – Но собаку очень трудно заставить взять в пасть то, что ей не по душе, и пришлось потратить время, чтобы снять этот сюжет.

Пошли на ухищрения даже для того, чтобы Фунтик справил нужду на газоне шикарного особняка местного криминального авторитета. Вся группа облегчено вздохнула, когда он это сделал.

- Эпичная картина вышла, - смеются актеры.

МАКАР-СОВЕНОК

Макар Климов борется с бандитами.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Актер Денис Никифоров, чтобы понять своего героя капитана угрозыска, придумал ему тотем - совенка.

- Да у Макара же ушки, как у совы, - и актер пальцами накрутил два вихра у себя на голове. - Но самое интересно, когда сочинил легенду, то меня стали преследовать совы. Сначала коллега мне вышивку с ее изображением подарила, потом пришли снимать в парк, а там скульптура совы, в бильярдную зайдем - на барельефе красуется. Оказалось, что и возле киноплощадки на сосне живет целая семья филинов! Стал изучать литературу и выяснилось, что по мифологии - они являются посредниками между тьмой и светом.

Актер даже подумывает начать коллекционировать фигурки совушек, которые помогли ему сыграть Макара Климова.

- Фунтик - отличный напарник, - улыбается артис. - Так прикипел душой к кинематографу, что аж рвется в кадр. А если вдруг у него свободный от съемок день, то начинает жалобно поскуливать.

Напоминаем, что Денис Никифоров играл в таких фильмах и сериалах, как: «Любовь под прикрытием», «Псих», «Молодежка», «Молодежка. Лед и пламя», «Иное», «Идиот», «Есенин».

ЧУТЬ НЕ НАЕЛИСЬ ДУРМАНА

У Макара Климова в телесериале есть очень яркий и креативный коллега - капитан полиции Сема Жук.

Александр Армер.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Мой герой - отличный от других человек, - рассказал КП-Крым актер Александр Армер. - Немного странный тип, хоть и сотрудник полиции. Разговаривает исключительно на суржике. Себя так представляет - «капитан полиции Сема Жук, четверо детей и пятый на подходе».

Актер был уверен, что его с длинными волосами на это роль не утвердят, но Александра взяли. И теперь Жук все время попадает в разные неловкие ситуации. Причем способностью попадать впросак Жук чуть не заразил своего актера-исполнителя.

- На четвертый день съемок я увидел непонятные кусты с завязями. И местный житель из массовки сказал, что это каперсы. Ну мы сообща собрали полведра деликатеса. Я уже готовился все замариновать, чтобы всю киногруппу накормить, но знаток местной флоры подошел и начала смеяться: да вы что, сдурели! Такую гору этой отравы хотите съесть: одной семечки дурмана достаточно, чтобы в «дурку» попасть.

Весь урожай ядовитого «шайтан-огурца» тут же отправили в мусорное ведро.

Александр Армер исполнил роли в таких фильмах и сериалах, как: «Движение вверх», «Метро», «София», «Брак по завещанию», «Фантом», «Дело судьи Карелиной», «Проснемся вместе?», «СМЕРШ: Легенда для предателя», «Любовь-морковь 2».

КОГДА ПОКАЖУТ ТЕЛЕСЕРИАЛ

Павел Дроздов. Фото: пресс-служба «Киностудия КИТ»

- Всего в сериале «БиМ» 20 серий по 50 минут, каждая из них - это совершено отдельная, самостоятельная история приключений капитана и собаки, - рассказал КП-Крым Павел Дроздов, режиссер-постановщик. - Сроки выхода еще точно не неизвестны, но уже ясно, что это произойдет не раньше мая.

КСТАТИ

Телесериал снимает «Киностудия КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе медиа-холдинга «Газпром-медиа») по заказу телеканала НТВ.

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