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Общество29 августа 2022 6:35

В Алуште открыли третий в мире памятник византийскому императору Юстиниану

Он был изготовлен на средства, выделенные из городского бюджета
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Галина Огнева/Telegram

Фото: Галина Огнева/Telegram

В Алуште открыли памятник основателю крепости Алустон, византийскому императору Юстиниану l.

- Стоит отметить, что это третий в мире памятник исторической личности повелителя Византийской империи. Памятник был изготовлен на средства из городского бюджета, при поддержке алуштинских предпринимателей Красненковых, - цитирует КИА главу местной администрации Галину Огневу.

Трехметровая скульптура теперь красуется в сквере у стен круглой крепостной башни Ашага-Куле. Создатель памятника - Владимир Бродарский,

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